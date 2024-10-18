「ニフティ温泉」は、ユーザーが選ぶ「食事がおいしい温泉・スーパー銭湯ランキング2024」を発表。東日本の1位は埼玉・草加市にある“竜泉寺の湯 草加谷塚店”、西日本の1位は大阪・八尾市にある“八尾温泉 喜多の湯”が選ばれた。【写真】おいしそうなサ飯！東日本1位の竜泉寺の湯 草加谷塚店が提供するメニュー■東西に分けてランキングを発表今回発表された「食事がおいしい温泉・スーパー銭湯ランキング2024」は、6月1日