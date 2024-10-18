広島市中区のホテルで１０代の女性に包丁を見せて脅し、性的暴行を加えたうえ現金を奪ったとして現行犯逮捕された男性について、広島地検は不起訴処分にしました。 広島市西区の解体作業員の男性（３２）は７月、広島市中区のホテルで１０代女性に対し刃渡り１８センチの文化包丁を見せて脅し、性的暴行に及んだうえ、現金１万円を奪った疑いで逮捕されました。 広島地検は１８日、男性について「送致事実を認定するに足りる十分