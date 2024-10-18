日本の独自性は大事 日本再生をどう図るか─。脱デフレ・経済成長、外交・安全保障、食料・エネルギーの安全保障、そして地方再生と日本は課題を抱える。その日本国のカジ取りを担う新首相に石破茂氏が選ばれた（10月1日）。 その4日前の与党・自由民主党の新総裁選びで、高市早苗氏を破って、石破氏が〝逆転勝利〟を収めた時、「石破ショック」なるものが起きた。 国会議員票、党員票でそれぞれ