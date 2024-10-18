[10.18 J1第34節](日産ス)※19:30開始主審:谷本涼<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 21 飯倉大樹DF 2 永戸勝也DF 4 畠中槙之輔DF 15 上島拓巳DF 27 松原健MF 6 渡辺皓太MF 7 エウベルMF 11 ヤン・マテウスMF 17 井上健太MF 20 天野純FW 10 アンデルソン・ロペス控えGK 31 白坂楓馬DF 5 エドゥアルドDF 16 加藤蓮MF 18 水沼宏太MF 28 山根陸FW 14 植中朝日FW 23 宮市亮監督ジョン・ハッチンソン[アルビレックス新潟]先発