[10.18 J1第34節](U等々力)※19:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 1 チョン・ソンリョンDF 5 佐々木旭DF 30 瀬川祐輔DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際DF 35 丸山祐市MF 8 橘田健人MF 14 脇坂泰斗MF 23 マルシーニョMF 77 山本悠樹FW 9 エリソンFW 20 山田新控えGK 98 山口瑠伊DF 15 田邉秀斗DF 44 セサル・アイダルMF 26 山内日向汰MF 41 家長昭博FW 11 小林悠FW 17 遠野大弥監督鬼木達[ガン