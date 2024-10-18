インディーズでの活動を経て、2023年10月にキングレコード「EVIL LINE RECORDS」より「babel」でメジャーデビューを果たしたBimi。『心色相環』などコンスタントなリリースに続き、8月28日にリリースされた『Snack Box』『Refresh』の二枚のEPを携えてのツアー＜Bimi Release Party 2024 -Special Box-＞のファイナル公演が、10月16日、Zepp Shinuku（TOKYO）にて行われた。◆ライブ写真バックDJであり、Bimi作品の多くのトラック