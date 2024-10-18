西田麻衣の「君にまた恋をして」が東映チャンネルにて放送される。ライザップのCMで話題、見事にダイエットを成功させた西田麻衣。ダイエットでくびれたウエストが、胸の揺れを際立たせる。新生麻衣の本気を楽しんでください！(C)2024 Line Communications.,Inc.(C)2024 Line Communications.,Inc.(C)2024 Line Communications.,Inc.(C)2024 Line Communications.,Inc.(C)2024 Line Communications.,Inc.文＝HOMINIS編集部 放送情