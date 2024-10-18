◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第３戦巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）ＤｅＮＡの牧秀悟内野手が３回、美技でチームのピンチを救った。１点ビハインドの３回１死満塁。５番・大城の二遊間への強烈な打球に飛びつくと、すかさずトスして併殺を完成させ、無失点で切り抜けた。勢いづいたチームは直後の４回、４番・オースティンの右翼ソロで同点に追いついた。シーズン３位でＣＳに乗り