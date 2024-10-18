「Far Yeast Grapevine 2024」Far Yeast Brewingは、シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー（山梨県甲州市）のぶどう栽培を行う農地所有適格法人であるメルシャンヴィティコール勝沼との協業によって、摘房されたワイン用ぶどうを活用した「Far Yeast Grapevine 2024（ファーイースト グレープバイン2024）」を、10月22日から限定発売する。ワイン用のぶどうの栽培では、果実ひとつひとつに栄養が行き渡り凝縮感のある美味しいぶど