◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第３戦巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）巨人のグリフィン投手が４回に同点に追いつかれた。２回に岡本和真内野手のソロ本塁打で巨人が１点を先制して迎えた４回、先頭のオースティン内野手に２試合連発となる２号ソロ本塁打を右翼スタンドに運ばれ、同点となった。→→【動画】グリフィン被弾…オースティンの同点弾→→CSファイナルステージ