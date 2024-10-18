今回は、ギャンブル依存の夫と離婚を決意した女性からの相談。お金にだらしのない夫から養育費を受け取ることはできるのか。女性の尽きない不安に、離婚カウンセラー・夫婦問題研究家の岡野あつこさんが答えます。【写真】誰にも言えないけど実は夫が酒乱です【相談】お金にだらしない夫の口約束を信じていい？現在38歳、パートをしながら子育てしています。1歳年上で会社員の夫とは離婚をするつもりです。理由は、ギャンブル好き