KKTのアナウンサーがえほんの読み聞かせにうかがう「おとどけえほん」。 10月8日は緒方太郎アナと畑中香保里アナが熊本市の老人ホーム「ピオニーガーデン」にお邪魔しました。75歳～90歳の約60人の皆さんが迎えてくださいました。聞いていただいたのは、愛犬と一緒に成長する少年の物語「ずーっとずっとだいすきだよ」（講談社）です。 ■緒方太郎アナ「ぼくはエルフィ―に柔らか