読売巨人軍ＯＢ会と阪神タイガースＯＢ会は１８日、７月１５日に東京ドームで開催した「伝統の一戦〜レジェンズＯＢ対決〜」に伴い行った能登半島地震被災地支援募金に、５０００人を超えるファンから寄せられた１５５万９０８３円と、両チーム出場ＯＢのサイン入り着用ユニホームを出品したチャリティーオークションの収益金８０７万９６０７円を合わせた総額９６３万８６９０円を能登半島地震災害義援金として、日本赤十字社石