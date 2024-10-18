出水平野に飛来したナベヅルなどのツル＝18日午後、鹿児島県出水市（ツル博物館クレインパークいずみ提供）国内最大のツルの越冬地で知られる鹿児島県出水市の出水平野に18日、ツルが今季初めて飛来した。鹿児島県ツル保護会によると、昨年より1日遅く、例年よりやや遅いという。出水平野のツルは国の特別天然記念物に指定されている。保護会によると、職員が午後3時45分ごろ、干拓地に降り立ったナベヅル7羽、クロヅル1羽、カ