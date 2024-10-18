「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク−日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）１４日の練習中に鼻骨を骨折した日本ハム・伏見寅威捕手が「８番・捕手」で出場し、２点を追う三回に意地の一発を放った。スチュワートの剛速球を捉えた。真ん中付近に来た球を迷わず強振。白球は一直線に伸び、そのままスタンドに突き刺さった。伏見は球団を通じて「監督直伝ポイント前打法」とコメント。ホームランの直後はベン