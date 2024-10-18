【ニューヨーク＝小林泰裕】米動画配信大手ネットフリックスが１７日発表した２０２４年７〜９月期決算は、売上高、最終利益、有料会員数のいずれも過去最高となった。広告付き低価格プランが大きく伸びた。売上高は前年同期比１５％増の９８億２５００万ドル（約１・５兆円）、最終利益は４１％増の２３億６４００万ドルだった。９月末の有料会員数は前年同期比１４％増の２億８２７２万人だった。広告付き低価格プランの会員