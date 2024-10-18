今年6月、高松市の路上で19歳の男性を刃物で刺して死亡させたとして19歳と18歳の男2人が逮捕された事件で、殺人の疑いで家庭裁判所から逆送された19歳の男を、高松地検は起訴しました。 【写真を見る】殺人の疑いで家庭裁判所から逆送された19歳の男を起訴解体作業員の男性が左胸を刺され死亡した事件【香川】 殺人などの罪で起訴されたのは、高松市の19歳の無職の男です。 この事件は今年6月、高松市田村町の路上で解体作業