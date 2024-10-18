Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年10月17日(木) 0:00 〜 2024年10月18日(金) 23:59まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。現在、USB-C/A両対応の直挿しできる、ロジテック（Logitech）のスティック型SSD「LMD-SPE100UAC」や最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で写