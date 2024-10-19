１７日に７６歳で死去した俳優の西田敏行さんの所属事務所は１８日、死因は虚血性心疾患だったと公式ホームページで発表した。葬儀は近親者で営み、お別れの会については後日報告するとしている。西田さんは１７日午後０時３０分ごろ、東京都内の自宅で倒れているのが見つかった。事務所の発表によると、亡くなったのは同日午前６時ごろという。