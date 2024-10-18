日本初の長編テレビ用連続アニメとなった『鉄腕アトム』に始まり、日本のアニメ作品には多くのAIやロボ、アンドロイドキャラクターが登場します。中には全く人間と見分けがつかないような精巧な見た目を持ったキャラもいますよね。そこで今回は、一番頭が良さそうだと思うアニメのAI＆ロボ・アンドロイドキャラは誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位リルル2位クラリオン1位？？？⇒全てのラン