気象庁は１８日、鹿児島県屋久島町・口永良部（くちのえらぶ）島の噴火警戒レベルを３（入山規制）から２（火口周辺規制）に引き下げた。４月１３日に３に引き上げたが、８月中旬頃から主に古岳火口付近を震源とする火山性地震が減少したことなどから判断した。引き続き、新岳火口と古岳火口から約１キロの範囲で大きな噴石と火砕流に、新岳火口の西側約２キロの範囲で火砕流に警戒するよう呼びかけている。