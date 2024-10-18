大手眼鏡チェーンのZoffを運営する会社が、きょう、東証プライム市場に上場しました。狙うは「サングラス市場」です。きょう、大手眼鏡チェーン「Zoff」を運営する「インターメスティック」がプライム市場へ上場しました。初値は公開価格の1630円を25%上回る2038円。これをもとにした時価総額は、およそ623億円の規模です。インターメスティック上野博史 社長「既存の眼鏡の観点だけではなく、ファッション性の高い薄いサン