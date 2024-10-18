色付いたミカンを手にする小林副組合長＝１７日、横須賀市津久井横須賀市南部の山麓に広がる津久井浜観光農園（同市津久井）のミカン狩りが２０日、スタートする。園内ではたわわに実った果実が来園者を迎える。１１月３０日まで。津久井浜のミカンは酸味と甘みのバランスが良く、人気がある。１６軒が加盟する「みかん狩り組合」の小林詠輔副組合長（４１）によると、今年は酷暑と少雨の影響で果実は小ぶりだが、その分、味が