エレコムは、マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能な三脚スタンド2種を2024年10月15日に発売しました。実売価格は、床置きタイプが6080円、卓上置きタイプが3780円（いずれも税込）。 記事のポイント スマホでの動画視聴や動画撮影などに最適な三脚。卓上用と床置き用の2種類があるので、用途や撮影スタイルによって選べます。これから動画配信を始めてみたい人にもオススメです。 本品は、自由に高さ調節