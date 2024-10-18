ダウンタウン・浜田雅功（61）、俳優の柳葉敏郎（63）が、あす19日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後2：54※関西ローカル）で共演する。【貴重写真】浜田雅功＆柳葉敏郎指ハート2ショット今回、浜田の相方（ゲスト）を務める柳葉は、『踊る大捜査線』プロジェクト12年ぶりの新作『室井慎次 敗れざる者』（公開中）に続き、『室井慎次 生き続ける者』（11月15日）が控える。大阪の有名スポットや店は全然知らないといい、浜