◆スキージャンプ▽全日本選手権第１日（１８日、長野・白馬ジャンプ競技場）女子ノーマルヒル決勝で、伊藤有希（土屋ホーム）が９０・５メートル、９２・５メートルを飛び、計２２９・４点で２連覇を飾った。高梨沙羅（クラレ）は１回目に９１メートル、２回目には最長不倒の９３・５メートルのビッグジャンプを見せたが、計２２１・６点で２年ぶりの頂点に届かず、２位。３位には丸山希（北野建設）が計２０９・８点で入った