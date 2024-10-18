マライア・キャリーは、９０年代にレコーディングしたグランジアルバムのリリースを今でも望んでいるという。自身のルーツから離れ、路線変更したアルバムを１９９５年にレコーディングしたものの、日の目を見ていないことに今でも苛立ちを感じているという。 【写真】ステージで熱唱するマライア・キャリー ポッドキャスト番組『ＬａｓＣｕｌｔｕｒｉｓｔａｓ』の中、ホストの