高知県民の芸術の祭典・県展。入賞作品や各部門の魅力をシリーズで紹介しています。今回は「工芸」です。第78回県展。今年は洋画・日本画・先端美術・彫刻・工芸・書道・写真・グラフィックデザインの8部門に1456人、2683点の応募があり、1044点が入賞・入選となりました。入賞・入選作品は、高知市の県立美術館とかるぽーとの2つの会場で、無鑑査作家の作品などと合わせて1111点を展示しています。「工芸」部門には焼