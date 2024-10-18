韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「잘 먹겠습니다（チャル モッケスムニダ）」の意味は？「잘 먹겠습니다（チャル モッケスムニダ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、食事に関する言葉です！いったい、「잘 먹겠습니다（チャル モッケスムニダ