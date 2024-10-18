◇プロ野球 セ・リーグ CS ファイナルステージ 第3戦 巨人-DeNA(18日、東京ドーム）巨人が岡本和真選手のホームランで先制しました。両チーム無得点で迎えた2回、先頭の岡本和真選手が打席に立つとDeNA先発・吉野光樹投手の2球目のストレートをとらえると打球は高い放物線を描きレフトスタンドへ。岡本選手は歩きながら打球を確認すると無表情でベースを1周しました。ベンチの阿部慎之助監督も拍手で岡本選手を出迎えますが、同じ