「格闘技・ＪＡＰＡＮＭＡＲＴＩＡＬＡＲＴＳＥＸＰＯＰＲＯＬＯＧＵＥ」（１９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＭＭＡのＲＩＺＩＮ、異種格闘技の巌流島、グラップリングのＱＵＩＮＴＥＴ、立ち技のＫ−１が賛同して立ち上げられた“日本格闘技の総合博覧会”イベント第１弾の前日記者会見が１８日、横浜・関内で行われ、出場全選手が出席した。◇◇クインテットルールではチームＳＡＫＵ（内柴正人、桜庭大世、出花