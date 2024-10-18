福岡管区気象台は18日午後4時27分、福岡県に暴風と高波、落雷に関する気象情報を発表した。福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘では、19日夜のはじめ頃から20日にかけて暴風に、20日は高波に警戒するよう呼びかけた。また、福岡県では19日未明から夕方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意喚起した。気象概況によると、日本海を北東へ進む低気圧からのびる寒冷前線が19日朝から夕方にかけて九州北部地方