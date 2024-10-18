4月24日に3歳ダート3冠初戦の羽田盃を制した後、左前脚の骨瘤で3冠第2ラウンドの東京ダービーを見送ったアマンテビアンコ（牡3＝宮田、父ヘニーヒューズ）は浦和記念（11月20日、浦和ダート2000メートル）に向けて調整を進めていく。18日、シルクレーシングが発表した。この日、放牧先のノーザンファーム天栄（福島県）から美浦トレセンに帰厩した。