街頭演説する自民党総裁の石破首相＝18日午後、北海道石狩市与野党は18日、衆院選の演説を各地で行い、それぞれ重視する分野を前面に掲げ、投票先を決めていない無党派層の支持取り付けを急いだ。石破茂首相（自民党総裁）は、ライフワークの地方創生や安全保障の政策をアピール。立憲民主党の野田佳彦代表は、ジェンダー平等に重きを置く党の立場を踏まえ、選択的夫婦別姓の導入に取り組む姿勢を強調した。首相は、立民の支持