「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク−日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が初回から先制打を放ち、３試合連続の打点を挙げた。初回先頭のダウンズが中前打で出塁したが、柳田、栗原が凡退した。２死一塁で山川が打席へ。フルカウントから山崎が投じた１４３キロ直球を捉え、中堅方向にはじき返した。中堅・松本剛がダイビングキャッチを試みたが、打球はその横を抜け、一