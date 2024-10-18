スペイン１部バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が、フランス１部パリ・サンジェルマンからスペイン代表ＦＷラミン・ヤマル（１７）獲得への巨額オファーを事実と認めた。６月にはＰＳＧが、バルセロナやスペイン代表でも存在感を発揮しているヤマル獲得のため、史上最高額の移籍金となる２億５０００万ユーロ（約４０６億円）のオファーを出したと、スペイン紙「ムンド・デポルティボ」が報じていた。財政難を抱えるチームに