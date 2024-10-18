元ＡＫＢ４８二代目総監の横山由依（３１）と「純烈」後上翔太（３７）の?真剣同棲愛?がキャッチされた。１８日発売の「ＦＲＩＤＡＹ」によると、男女４人の食事会後、横山が後上の左腕に腕をからめて密着。コンビニに寄った後に、一緒にタワーマンションに入っていったという。２人でジムに行く姿も撮られた。昨年「明治座９月純烈公演」で共演したことがキッカケで、交流がスタートしたという。横山の所属事務所は取材に