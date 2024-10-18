「実際の走行距離やドライバーの不安点や不明点、日常の点検の仕方など、グループで培ったものが提供できる」─。このように語るのはヤマトオートワークス社長の金井宏芳氏。同社はヤマトホールディングス（HD）傘下で、主に宅配の車両管理などを手掛ける子会社だ。 ヤマトHDは企業に電気自動車（EV）の導入を促すコンサルティング事業を始めた。商用車ユーザーの脱炭素化を支援す