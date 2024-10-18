ユーロ圏１０年債利回り格差 伊１１８ｂｐ一段と縮小仏は７３ｂｐの小幅の動き ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%） ドイツ2.2 フランス2.928（+73） イタリア3.382（+118） スペイン2.893（+69） オランダ2.473（+27） ギリシャ3.052（+85） ポルトガル2.642（+44） ベルギー2.787（+59） オーストリア2.67