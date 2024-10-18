アディダス オリジナルス(adidas Originals)から、ユニセックススニーカー「アディダス オリジナルス サンバ アトモス“タキシード”(adidas Originals SAMBA atmos “Tuxedo”)」が登場。2024年10月26日(土)より、アトモス各店、A.T.A.Dほかにて発売される。「サンバ」を光沢シルバー×ブラックのレザーアッパーでベースとなるのは、アディダス オリジナルスの定番「サンバ」スニーカー。限定モデルは、アイコニックなスリースト