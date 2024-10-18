ビューティフルピープル(beautiful people)とザ トウキョウ(THE TOKYO)のコラボレーションによる、ユニセックスのバッグやジャケットが登場。2024年10月19日(土)より、ザ トウキョウ 表参道・丸の内・六本木ほかにて発売される。ボリューミーなパファーバッグバッグは、ボリューム感のあるパファー仕様。キルティング仕様のショルダートートバッグと、ダウンを封入したショルダーバッグを用意する。いずれも、iPad Proを収納可能な