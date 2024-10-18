Appleは、鮮やかな8.3インチのLiquid Retinaディスプレイ、最新OS「iPadOS 18」を搭載した新しい「iPad mini」を発表した。発売日は10月23日。予約はすでに受け付けている。●パーソナルインテリジェンスシステム「Apple Intelligence」に対応前機種の「A15 Bionic」よりも多くの点で性能を向上した「A17 Proチップ」と、使いやすいパーソナルインテリジェンスシステムの「Apple Intelligence」を搭載。無線LAN通信の最新規格