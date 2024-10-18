◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第３戦巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）巨人は１８日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。２連敗中のチームはスタメンを組み替えた。長野久義外野手を「１番・左翼」で先発起用。２試合で１得点と苦しむ打線をベテランのバットで火をつける。大城卓三捕手は「５番・一塁」でスタメン出場し、１番での出場が続いていた丸佳浩外野手は３番に入った
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