NTTドコモは、キャッシュレス決済サービス「d払い」をAmazon.co.jpで利用すると、最大50％追加還元するキャンペーンを実施する。期間は20日まで。 期間中、Amazon.co.jpでd払いを利用し期間合計5000円以上決済すると、抽選で3000人に期間中の利用総額50％分が追加でポイント還元される。 キャンペーンエントリーが必要。Amazon.co.jpのd払い決済は、電話料金合算払いのみ選択できる。