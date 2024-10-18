「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、メッツ２−１０ドジャース」（１７日、ニューヨーク）ドジャースは「１番・指名打者」の大谷翔平選手が初回の先頭打者弾を含む１安打、３四球、１打点、４得点。「２番・右翼」のムーキー・ベッツ内野手が４安打、４打点、３得点と、１・２番コンビで計７得点した。ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「大谷翔平とムーキー・ベッツが合計７得点。ポストシーズンで