2024年６月18日に撮影した写真。マッチング室１でスタッフがなでている猫「部長」さんは、その後（10月10日）私たちが引き取り、東京に連れて帰った私が代表を務める非営利法人「一般社団法人東京都人と動物のきずな福祉協会」では、能登半島地震の発災後から石川県と連携協働して、被災猫を東京で譲渡する活動を行っているが、能登の被災地の復旧・復興はこれまでの災害では例を見ないほど遅れているようだ。ペットを連れている