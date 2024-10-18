TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、Netflixシリーズ「極悪女王」長与千種役の唐田えりかさんとライオネス飛鳥役の剛力彩芽さん。ここでは、お2人が初めて会った日のことや、唐田さんが「極悪女王」オーディション時の模様を振り返りました。▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11881（左から