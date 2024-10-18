3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月14日（月・祝）の放送では、長野県出身の藤澤が出演した読売テレビ・日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」（9月19日（木）放送）に関するリスナーから届いたメッセージを紹介しました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤