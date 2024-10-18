欧州株前日高に対する調整売りは限定的、底堅く推移 東京時間16:32現在 英ＦＴＳＥ100 8353.64（-31.49-0.38%） 独ＤＡＸ19585.39（+2.00+0.01%） 仏ＣＡＣ40 7590.17（+6.44+0.09%） スイスＳＭＩ 12301.70（-2.57-0.02%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:32現在 ダウ平均先物DEC 24月限43481.00（-30.00-0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5890.