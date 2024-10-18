株式会社ケンコー・トキナーは、SAMYANGのソニーEマウント用交換レンズ「Remaster Slim 21mm F3.5 / 28mm F3.5 / 32mm F2.8 Eマウント」を10月25日（金）に発売する。直販価格は6万9,800円。 光学レンズユニットを交換できるAFレンズ。製品には21mm F3.5、28mm F3.5、32mm F2.8の3つの光学ユニットが付属しており、それらを付け替えることで、レンズ本体の大きさを変えずに焦点距離を切り替えられる。磁石固